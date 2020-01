Posolstvo filmu STAR WARS: VZOSTUP SKYWALKERA mojimi očami

Pre tých, čo majú radi konce. Len jeden odkaz BAD ROBOT, teda zlý robot. Alebo radšej začneme odznova?

Možno to poznajú niekoľkí z nás. Idú do kina na film, o ktorom nevedia nič. Počuli len jeho názov a len preto, aby urobili radosť iným, sú na tom, čo premietajú. A až po záverečných titulkoch, keď sa zobrazí posledná scéna, si uvedomia, že film bol určený im. Podobne som to prežíval aj ja, keď som bol na filme Star wars: vzostup skywalkera.

Na začiatku sa postupne zobrazuje text, ktorý má oboznamuje s tým, čo sa už v minulosti stalo. V úvodných minútach sa stretávam s hlavnými postavami tohto filmu. Kladnými, ale aj zápornými. V týchto okamihoch sa rozohrá niekoľko životných osudov. Po niekoľkých minútach sa zdá, že sa dej filmu spomaľuje. Vykresľujú sa tu akoby menej podstatné scény, ktoré však nepatria k menej hodnotným. V závere sa však stupňuje napätie, až vyvrcholí v posledných obrazoch. A pravdaže všetko skončí dobre, až na…

Hlavná hrdinka je obdarená zvláštnymi schopnosťami. Tie však ovláda aj jej najväčší nepriateľ. Dobro je tu zobrazené hŕstkou ľudí z odboja, ku ktorým sa však v závere pridá množstvo ďalších. Zlo však je zastúpené tiež početnou armádou. Sú tu vyobrazené pády tzv. hrdinov, poukázanie na boj dobra zo zlom, či preukázanie milosrdenstva. Každá postava má svoj vlastný príbeh. Dokonca i ten, kto v úvodných momentoch sa javí, ako najväčší zločinec, sa skrze pôsobenie odpustenia a lásky, zmení. Stáva sa tým, kto obetuje svoj život, aby zachránil mnohých. Pravdou je však aj to, že sa nájdu takí, ktorých zlo ovládne. Nakoniec sa však zlo samo zničí.

Môže sa to javiť len ako film. Keďže trvá skoro tri hodiny, pre niektorých zbytočne zabitý čas. No ja som tam našiel množstvo postáv, ktoré by som pokojne mohol pripodobniť k postavám, či z tohto, ale aj duchovného sveta. Dokonca aj jedna z posledných dvoch postáv sa predstaví ako zlý robot. Vyskočí však i tá, ktorá sa rozlúči svojim príjemným zvukom.

Pre tých, čo majú radi konce. Len jeden odkaz BAD ROBOT.